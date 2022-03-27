Донецк, , 10:03 — REGNUM ВСУ дважды обстреляли Горловку за 15 минут. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:30 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 7 мин калибра 120 мм; ️09:45 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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