Донецк, 27 марта 2022, 10:03 — REGNUM ВСУ дважды обстреляли Горловку за 15 минут. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:30 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 7 мин калибра 120 мм; ️09:45 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами калибра 122 мм.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами калибра 122 мм