Пущино, Московская область, , 10:00 — REGNUM Подозреваемого в осквернении памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в Пущино (Московская область) задержали. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Серпуховское» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель 1976 г.р., подозреваемый в вандализме», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неизвестный облил краской памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов в парке Победы в Пущино.

Полиция возбудила дело о вандализме.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело, организована процессуальная проверка.

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