Иркутск, , 09:56 — REGNUM В связи со сложившейся макроэкономической ситуацией в Иркутской области продолжают расширять меры поддержки бизнеса. На заседании антикризисного штаба губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что принято решение о докапитализации Фонда микрокредитования региона, который выдает льготные займы малому и среднему бизнесу Приангарья, еще на 50 млн рублей — до 1 млрд.

Деньги Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

На днях заем в Фонде микрокредитования под 4% годовых по программе «Антикризис» получил основатель клуба смешанных единоборств «Сибирский медведь». Средства выделены на развитие сети и обновление спортивного инвентаря.

Клуб «Сибирский медведь» — это 11 тренировочных баз в Иркутске, Ангарске и городе Черемхово, где более 1500 человек от 3 до 60 лет занимаются смешанными боевыми единоборствами.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийским санкциям в Приангарье противостоит также «Экспортный десант». Специальная рабочая группа, созданная по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в целях развития предприятий, ориентированных на экспорт, посетит 21 муниципальное образование.

Ежемесячно команда десанта будет встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом, чтобы адресно дать консультации на тему возможных точек роста и выхода на перспективные рынки сбыта.

Читайте также: В Приангарье стартовал «Экспортный десант»