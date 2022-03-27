Донецк, , 09:55 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами калибра 122 мм. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке 8 мин.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Горловке 8 мин