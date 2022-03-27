Калуга, 27 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Ребёнок выпал из окна квартиры на шестом этаже жилого дома на улице Ломоносова в Калуге 25 марта. Малыш, возраст которого не указывается, доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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По информации калужского регионального следственного управления СК России, предварительно установлено, что ребёнок находился в комнате и смотрел телевизор, когда его мать занималась делами на кухне. Окно в квартире было открыто в режиме проветривания. Облокотившись на москитную сетку, мальчик выпал наружу.

В настоящее время следователи устанавливаются обстоятельства случившегося, выясняют условия жизни ребёнка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.