Донецк, 27 марта 2022, 09:52 — REGNUM ВСУ обстреляли Иловайск, в результате погиб один мирный житель. Об этом 27 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
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«В результате обстрела также повреждены домостроения по улицам Степная, Комсомольская, Артема», — отмечается в сообщении.
За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 42 человека.
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