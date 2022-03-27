Ростов-на-Дону, , 09:47 — REGNUM Ростовских автомобилистов призвали к осторожности и строгом соблюдении Правил дорожного движения в условиях непогоды. В донской полиции напомнили, что в Ростовской области ожидается усиление ветра и дождь.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В условиях непогоды автомобилистам не следует превышать допустимую скорость движения, совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Стоит учесть, что порывы ветра могут спровоцировать опрокидывание транспортного средства.

Дорожная полиция призывает автомобилистов по возможности воздержаться от дальних поездок в непогоду. Пешеходам также следует быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности, пересекая проезжую часть.