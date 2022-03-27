Ростов-на-Дону, 27 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Ростовских автомобилистов призвали к осторожности и строгом соблюдении Правил дорожного движения в условиях непогоды. В донской полиции напомнили, что в Ростовской области ожидается усиление ветра и дождь.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

В условиях непогоды автомобилистам не следует превышать допустимую скорость движения, совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Стоит учесть, что порывы ветра могут спровоцировать опрокидывание транспортного средства.

Дорожная полиция призывает автомобилистов по возможности воздержаться от дальних поездок в непогоду. Пешеходам также следует быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности, пересекая проезжую часть.