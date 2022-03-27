Березовский район, Красноярский край, 27 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Березовском районе Красноярского края перед судом предстанут шестеро жителей Красноярска и Сосновоборска по обвинению в организации и проведении азартных игр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным следствия, с ноября 2019 года по июнь 2021-го обвиняемые в гаражах проводили азартные игры с использованием игральных столов, фишек и карт.

«В заведении была сформирована клиентская база, с целью конспирации преступной деятельности функционировала пропускная система входа, обеспечивающая доступ в него только определенных игроков», — отметили в надзорном ведомстве.

Доход организаторов в результате их деятельности был оценён в 11,6 млн рублей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в районный суд.