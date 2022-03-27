Донецк, 27 марта 2022, 09:43 — REGNUM За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 42 человека. Об этом 27 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
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Всего на всей территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 44 мирных жителя, сообщает Минздрав ДНР.
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей.
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