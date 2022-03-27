Чита, , 09:40 — REGNUM Уникальные фотографии и экспонаты военных лет, рассказывающие о трудовом подвиге забайкальцев, могут увидеть посетители новой выставки «Чита — город трудовой доблести», которая торжественно открылась 25 марта в краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает министерство культуры региона.

Выставка «Чита — город трудовой доблести» открылась в столице Забайкалья Максим Федосеев

Экспозиция подготовлена в рамках совместного одноименного проекта музея и клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт». Проект стал победителем «Конкурса добрых дел» и получил государственную грантовую поддержку.

«После присвоения Чите почетного звания многие спрашивали, что же будет дальше. Наш проект, созданный совместно с Забайкальским краевым краеведческим музеем, стал продолжением этой большой работы. При поддержке губернатора края и фонда развития Забайкальского края проект активно живет и развивается», — пояснил руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» Андрей Черепанов.

По его словам, в рамках проекта уже состоялась научно-практическая конференция, открытие стационарной экспозиции, также планируется издание сборника статей и книги. В ближайшее время участники клуба повезут передвижную выставку по районам Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, персональная выставка «Модоной шэди» («Магия дерева») народного мастера Аги Балта Батожаргалова открылась в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова 16 марта.

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