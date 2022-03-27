Москва, , 09:39 — REGNUM Число активных авторов в социальной сети «ВКонтакте» за последний месяц выросло на 14%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской компании Brand Analytics.

Вконтакте

После блокировки ряда иностранных социальных сетей в России начал наблюдаться активный рост аудитории альтернативных площадок, включая «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. Эксперты Brand Analytics сравнили активность пользователей этих платформ по состоянию на 24 февраля и 24 марта 2022 года.

Специалисты установили, что наиболее активный рост продемонстрировала социальная сеть «ВКонтакте». Объём публикуемого контента в этой соцсети за рассматриваемый период вырос на 11%. Количество контента в Telegram выросло на 6%, в «Одноклассниках» — на 3%.

Самые высокие темпы роста по числу активных авторов за месяц показал мессенджер Telegram (+23%). В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» число активных авторов выросло на 14% и 6% соответственно.