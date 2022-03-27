Ростов-на-Дону, , 09:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который заставил школьницу отдать ему 3,5 тыс. рублей.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инцидент случился в марте 2022 года. Страж порядка подошёл к 17-летней девочке и, угрожая отвести в отделение, заставил отдать ему имевшиеся при себе деньги. У школьницы с собой было около 3,5 тыс. рублей, пишет ряд интернет-изданий со ссылкой на источник в донской полиции.

Полицейский был уволен из правоохранительных органов. Злоумышленник в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела.