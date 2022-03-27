Самара, 27 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Ещё 322 вынужденных переселенца из Донбасса прибыли в Самарскую область. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

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Второй спецпоезд с вынужденными переселенцами прибыл 27 марта на железнодорожный вокзал в Тольятти. Среди прибывших, 74 ребенка. На перроне их встречал и глава области Дмитрий Азаров.

«Мы постараемся сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чувствовали себя здесь защищенными. У нас подготовлены все условия. Сегодня вы разместитесь, отдохнёте. И уже со следующей недели будем подробно обсуждать, какие есть потребности. Тех, кто останется на самарской земле, вместе постараемся окружить заботой. Чтобы люди почувствовали наше гостеприимство, почувствовали, что мы не бросаем людей в беде. Это в характере всех россиян и, конечно же, в характере самарцев», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что некоторые переселенцы продолжит путь к родственникам в другие регионы.

Большую часть прибывших разместят в оздоровительном лагере «Космос-2», расположенном в Красноярском районе. Около 120 человек разместятся в санатории «Алые паруса» в Ставропольском районе.

В пунктах временного размещения организовано медицинское обслуживание, информационное сопровождение и полноценное горячее питание.

Для прибывших были подготовлены комфортные номера для проживания, детям будет обеспечен образовательный процесс и досуг. Временные переселенцы могут получить единовременную социальную выплату в размере десять тысяч рублей, их обеспечат сотовой связью для общения с близкими, которые остались на родине.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 февраля в Тольятти прибыл поезд с 266 беженцами из Донбасса.