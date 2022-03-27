Ростов-на-Дону, 27 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение двух месяцев будет усилена работа по охране водных биоресурсов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

(сс) Arend Рыба

«С 1 апреля по 31 мая в Ростовской области пройдут мероприятия по охране и сохранению водных биологических ресурсов в период нереста. На это время устанавливаются дополнительные ограничения на вылов рыбы, усиливается совместная работа рыбоохраны с правоохранительными органами, общественными организациями и органами местного самоуправления», — сказано в сообщении.

Цель проводимой работы — беспрепятственное прохождение рыбы к местам нереста.

За нарушение правил рыболовства злоумышленника грозит административная и уголовная ответственность.