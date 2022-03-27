Норильск, Красноярский край, 27 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Норильске Красноярского края перед судом предстанут двое горожан, которых обвиняют в серии угонов автомобилей за один час. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, преступления были совершены в ноябре 2021 года.

Цитата из к/ф «Угнать за 60 секунд». Реж. Доминик Сена. 2000. США Угон

По данным следствия, двое обвиняемых 24 и 27 лет познакомились в общежитии. Находясь в состоянии алкогольного опьянения они в ту ночь гуляли по городу, а под утро решили «покататься» на автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома. Машина оказалась открытой, а ключи находились в замке зажигания. Молодые люди завели автомобиль, но тут же застряли в сугробе.

В соседнем дворе им попался внедорожник, у которого также в замке зажигания был ключ. Однако и в этот раз попытка «покататься» закончилась безуспешно — автомобиль очень скоро заглох, после чего фигуранты решили угнать уже третью по счёту машину, замеченную на улице.

«Владелец транспортного средства вышел в магазин, не заглушив двигатель и оставив в салоне ключи и сотовый телефон. Один из злоумышленников похитил средство связи, в то время как другой собрался совершить третий за час угон, однако владелец вовремя пресёк эту попытку, прогнав любителей езды на чужом транспорте из салона», — отметили в управлении.

В ходе расследования один их фигурантов был заключён под стражу, второй отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, документы направлены в суд.

Читайте также: В Бурятии отправили в тюрьму серийного угонщика автомобилей