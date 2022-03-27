Донецк, 27 марта 2022, 09:28 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 8 мин. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:15 — н.п. Шумы — н.п. Горловка: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 мм.
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