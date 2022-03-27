Донецк, , 09:26 — REGNUM За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей. Об этом 27 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта по 08:00 27 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 7 105 человек.

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