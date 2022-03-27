Ростов-на-Дону, , 09:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за дефицита школьных мест в микрорайоне Суворовский младшеклассников решено перевести в другие образовательные учреждения. Дети будут добираться на учёбу на школьном автобусе.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

Изменения в организации учебного процесса коснутся 600 третьеклассников — учеников школы № 75. По словам родителей, это связано с острой нехваткой мест в единственной школе, расположенной в густонаселённом микрорайоне. При этом сроки строительства новой школы срываются, пишет портал 161.ru.

«Как они объясняют: первоклассники маленькие, второй класс — вроде бы тоже рано. Выбор пал на третью параллель, пока только на третью. С начала следующего года мы не помещаемся в эту школу, застройка срывается по новой школе, и мы идём в любую другую школу. <…> Почти 40 человек в каждом классе [всего сформировано 15 третьих классов]. У нас веерная система обучения: кто-то приходит к 08:00, к 11:30, к 13:00, к 14:30. Получается, [четыре] смены», — цитирует издание мать одной из учениц.

ИА REGNUM сообщало, что школа №75 — самое переполненное образовательное учреждение в Ростове-на-Дону. Школа рассчитана на 1340 учеников, однако учатся здесь более 4 тыс. ребят.

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