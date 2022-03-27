Санкт-Петербург, 27 марта 2022, 09:26 — REGNUM На пешеходной части Большой Морской улицы в центре Петербурга, у арки Главного штаба, развернута фотовыставка «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я. Дети Донбасса».
На ней представлены сделанные в ДНР и ЛНР черно-белые фотографии военных корреспондентов Ирины Лашкевич и Даниила Богдана. Рядом с каждым фотопортретом ребенка — история его жизни в условиях войны, которую уже восемь лет ведёт киевский режим против мирного населения Донбасса. Здесь же — фото последствий ударов украинских боевиков по городам и сёлам Донбасса.
«Сходите. Посмотрите в эти глаза. Почувствуйте», — написал на своей странице в соцсети посетивший фотовыставку губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Фотовыставка, организованная агентством «Армия России» Министерства обороны РФ, будет работать до конца апреля.