Санкт-Петербург, 27 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. На пешеходной части Большой Морской улицы в центре Петербурга, у арки Главного штаба, развернута фотовыставка «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я. Дети Донбасса».

Gov.spb.ru Фотовыставка «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я. Дети Донбасса»

На ней представлены сделанные в ДНР и ЛНР черно-белые фотографии военных корреспондентов Ирины Лашкевич и Даниила Богдана. Рядом с каждым фотопортретом ребенка — история его жизни в условиях войны, которую уже восемь лет ведёт киевский режим против мирного населения Донбасса. Здесь же — фото последствий ударов украинских боевиков по городам и сёлам Донбасса.

«Сходите. Посмотрите в эти глаза. Почувствуйте», — написал на своей странице в соцсети посетивший фотовыставку губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фотовыставка, организованная агентством «Армия России» Министерства обороны РФ, будет работать до конца апреля.