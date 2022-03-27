Киев, 27 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало видео, показывающее ночное уничтожение штурмовиками Су-25 военных складов ВСУ.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

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"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением. Полеты выполнялись в ночных условиях», — отмечается в сообщении.

На видео показан ночной взлет Су-25 с полосы, далее показана запись с прицела самолета — он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами.

Также представлен объективный контроль поражения — БПЛА снимает попадание по объекту.