Москва, , 09:12 — REGNUM В апреле 2022 года в России вступят в силу ряд законов, речь идет об индексации пенсий, статусе ветеранов боевых действий для участников спецоперации на Украине и в Донбассе, наказании за фейки о деятельности госорганов за рубежом, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, с апреля на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии. Решение коснётся 4 млн человек. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

«Это не единственные меры поддержки наших граждан. Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — напомнил Володин в телеграм-канале.

Спикер Госжумы также отметил, что нормы закона о признании участников спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Вступают в силу закона о наказании за фейки о деятельности госорганов за рубежом — штрафы и уголовное наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле также вступят в силу законы, упрощающие получение соцвыплат и пособой, индексация пособий будет производиться автоматически, без обращения. Кроме того, подростки смогут зарегистрироваться на «Госуслугах» с 14 лет. С апреля также упрощается использование системе быстрых платежей (СБП).

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