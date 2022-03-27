Гомель, Белоруссия, , 09:12 — REGNUM Более 70 т гуманитарного груза для мирного населения Украины доставлено в Гомель (Белоруссия) самолетами Ил-76 ВКС РФ. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ил-76 Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Гумпомощь доставлена тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Груз прибыл в город Гомель из города Сургут Ханты-Мансийского АО, далее в составе гуманитарных колонн будет доставлен в населенные пункты Украины.