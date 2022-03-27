Москва, 27 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Показы спектаклей-участников премии и фестиваля «Золотая маска» в 2022 году пройдут в более чем 60 городах России. Об этом сообщается на сайте премии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Золотая маска

Российская национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» учреждены Союзом театральных деятелей Российской Федерации в 1993 году. Конкурсный фестиваль и церемония вручения премии проводятся в Москве, но в последние годы спектакли фестиваля могут посмотреть и жители других городов России.

Показы спектаклей фестиваля в российских кинотеатрах проводятся в рамках программы «Золотая Маска в кино» при поддержке Минкультуры РФ и Сбера. В 2022 году показы пройдут в кинотеатрах проекта TheatreHD и объединенной сети кинотеатров (Синема Парк, Формула Кино, Кино Окко).

Жители европейской части России смогут увидеть прямые трансляции спектаклей. Для жителей более удалённых регионов спектакли в кинотеатрах будут показаны в записи из-за разницы часовых поясов.

Показ спектаклей фестиваля «Золотая Маска» начнётся 15 апреля. Откроет фестиваль спектакль режиссёра Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин».