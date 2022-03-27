Белград, , 09:06 — REGNUM Боян Станич — помощник директора Хозяйственной палаты Сербии — заявил о снижении экспорта в РФ из-за неизвестности на фоне санкций Запада.

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По его данным, общий объем экспорта в РФ в 2021 г. был на 5% выше объема 2022 г. и составил 840,3 млн евро. В январе 2022 г. экспорт в РФ составил 71 млн евро — на 22% выше показателей января 2021 г. из-за влияния пандемии COVID-19, передает РИА Новости.

Но уже сейчас экспорт в РФ снижен, так как значительное число поставщиков решило сократить производство продукции для рынка РФ в связи с «большой политической неизвестностью». Также увеличились расходы на транспорт, маршруты стали длиннее, есть проблемы со страхованием грузов, а перевод оплаты замедлился.

Так, ожидается падение поставок текстильной продукции, химической продукции, автомобильных покрышек.