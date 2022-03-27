Ростов-на-Дону, , 09:04 — REGNUM В военном госпитале Ростова-на-Дону наградили участников специальной операции на Украине, а также военных медиков. Ордена и медали вручил заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Алексей Авдеев.

Медаль «За отвагу» Георгий Долгопский

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Медалью «За отвагу» удостоен военнослужащий ЮВО Ришат Комзабаев, который отличился при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Заместитель начальника военного госпиталя ЮВО Андрей Попов отмечен орденом Пирогова, три медсестры — медалями «За трудовую доблесть». Заместителю начальника госпиталя Алексею Гусеву объявлена благодарность президента России.

Завершилась церемония выступлением российского певца Григория Лепса.

ИА REGNUM сообщало, что утром 23 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил в окружном военном госпитале военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции России на Украине. Глава региона поблагодарил бойцов за отвагу и пожелал им скорейшего выздоровления.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор навестил раненых участников спецоперации на Украине