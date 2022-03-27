Аскизский район, Хакасия, 27 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Хакасии резко осложнилась пожарная ситуация в связи с начавшимися палами травы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, за день 26 марта пожарные потушили 12 палов.

ГУ МЧС по Хакасии Степной пожар в Хакасии

К вечеру субботы действовало семь палов. Наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Абаканском, Аскизском, Алтайском районах. Некоторые степные пожары достигают 12 км по фронту.

«К ликвидации привлечены более 200 человек и более 20 единиц техники. Пожарным активно помогают добровольцы из числа местного населения», — добавили в ведомстве.

Ситуация при этом грозит ухудшиться. 27 марта синоптики прогнозируют на территории республики сильный ветер до 25 метров в секунду. В этих условиях, как отмечается, любая искра способна превратиться в пожар.

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