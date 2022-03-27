Москва, 27 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Сотрудники Росгвардии выполняют широкий спектр задач: борьба с терроризмом и экстремизмом, задержание опасных преступников, контроль в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности и многие другие.

Отдельные слова поздравления и безмерной благодарности — спецназу Росгвардии, который сейчас несет тяжелую службу и выполняет поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине, проявляя мужество, решительность и офицерскую выдержку.

Искренне поздравляю Директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ В.В. Золотова и всех сотрудников Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации! Желаю крепкого здоровья, стойкости и упорства в вопросах защиты Родины! Мы гордимся вами и вашими успехами в служении Отчизне!», — отмечается в сообщении.