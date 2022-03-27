Лондон, , 08:55 — REGNUM Владелец автозаправочной станции RGM Brailsford Garage со 127-летней историй Росс Моллой рассказал о кризисе, связанном с резким ростом цен на топливо. Об этом сообщает издание Mirror.

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Бизнесмен пояснил, что у него наценка на топливо ниже, чем у сетевиков, но при этом он сильно зависит от цены, которую устанавливают поставщики.

«Люди обвиняют в повышении цен продавцов — таких, как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной», — отметил владелец заправки.

Моллой уточнил, что цена напрямую зависит от объёма закупки: чем меньше объём, тем выше закупочная цена. Однако ему не позволяют закупать большие объёмы топлива ограничения по сроку хранения: топливо хранится не более двух-трёх месяцев.

По мнению бизнесмена, предпринятых правительством мер, в том числе налоговых послаблений, недостаточно, чтобы как-то улучшить ситуацию. В настоящее время, по словам Моолоя, у него нет средств, чтобы сделать на заправке с более, чем вековой историей, элементарный ремонт

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