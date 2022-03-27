Элиста, , 08:51 — REGNUM В Элисте из-за пожара в многоквартирном доме в 4-м микрорайоне эвакуировали 15 человек. Двоих удалось спасти. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Пожар Mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании в квартире, расположенной на третьем этаже, в экстренные службы поступило 26 марта в 22:45 мск. Прибывшие расчёты элистинского пожарно-спасательного гарнизона установили, что в квартире загорелись предметы быта. Пожар был оперативно локализован, а затем ликвидирован на площади 15 кв. метров.

Из-за сильного задымления к тушению огня было привлечено звено газодымозащитной службы.

Причина возникновения огня устанавливается.