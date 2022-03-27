Донецк, , 08:48 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 мм. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

В результате обстрела с позиций украинских боевиков повреждения получили домостроения по ул. Культурная и Железноводская.

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