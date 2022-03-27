Москва, , 08:44 — REGNUM Программа длительной экспедиции на Международную космическую станцию предусматривает два выхода в открытый космос с российского сегмента станции в апреле 2022 года. Об этом рассказал космонавт Олег Артемьев в интервью журналу «Русский космос».

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков прибыли на МКС 18 марта 2022 года на корабле «Союз МС-21». Продолжительность полёта «Союз МС-21» составит 195 суток.

Артемьев рассказал, что общая программа долговременной экспедиции включает семь выходов в открытый космос. Ближайший выход запланирован на 20 апреля, следующий — на 28 апреля.

Главной задачей космонавтов во время этих выходов станет инициализация и ввод в строй роботизированного манипулятора ERA, который установлен на внешней стороне модуля «Наука». Членам экипажа МКС предстоит установить внешний пульт, снять защитные крышки с устройств фиксации и выполнить ряд других работ.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» был запущен 21 июля 2021 год. Через 8 суток модуль был состыкован с российским сегментом МКС.