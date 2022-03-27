Москва, , 08:44 — REGNUM Новую схему с кешбэком придумали мошенники для получения данных банковских карт.

Телефонный мошенник

Пользователь Banki.ru рассказал, что ему позвонил «сотрудник банка» с предложением кешбэка до 10% на год и попытался выманить кодовое слово, которое устанавливается при открытии карты. Затем с помощью этих данных подтверждается личность владельца.

Эксперты считают, что подобная схема стала актуальной из-за роста ставок по вкладам. Граждане считают, что и программы лояльности банков должны стать более конкурентными, пишут «Известия».