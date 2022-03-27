В Харькове после взрывов есть перебои с электричеством, метро не работает
В Харькове после взрывов не работает метро, возникли перебои с электричеством
Харьков, Украина, 11 апреля, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Власти Харькова предупредили население о возможных перебоях в подаче электроэнергии, которые могут случиться после серии взрывов.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что метро работать временно не будет.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также заявил о проблемах с электричеством.
По его словам, было нанесено не менее десяти ударов по критической инфраструктуре Харькова и области.
«Пока информации о пострадавших нет», — добавил Синегубов.
Как сообщало ИА Регнум, взрывы прогремели в Харькове в ночь на 11 апреля.
Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.
На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.