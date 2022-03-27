Харьков, Украина, 11 апреля, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Власти Харькова предупредили население о возможных перебоях в подаче электроэнергии, которые могут случиться после серии взрывов.

U.S. Navy Взрыв

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что метро работать временно не будет.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также заявил о проблемах с электричеством.

По его словам, было нанесено не менее десяти ударов по критической инфраструктуре Харькова и области.

«Пока информации о пострадавших нет», — добавил Синегубов.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы прогремели в Харькове в ночь на 11 апреля.

Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.