Барнаул, , 08:41 — REGNUM В 2021 году в Алтайский краевой кризисный центр для женщин поступило 83 сигнала о намерении отказаться от ребенка, что на 20% больше показателей 2020 года. Вместе с тем, в рамках работы по профилактике отказов от новорожденных 68 детей удалось сохранить в кровных семьях. Показатель эффективности программы профилактики отказов в 2021 году составил 73%, сообщает сайт правительства региона со ссылкой на слова директора учреждения Юлии Кузнецовой.

Ребенок Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР

Всего за 10 лет работы центра поступило 782 сигнала о намерении женщин отказаться от ребенка и 523 малыша удалось сохранить в кровных семьях. Таким образом, около 70 процентов женщин приняли решение забрать детей для дальнейшего воспитания. Итоги этой работы за год подвели в Министерстве социальной защиты Алтайского края в рамках итоговой коллегии.

«К формированию устойчивой модели профилактики отказов от новорожденных детей в Алтайском крае приступили в 2009 году в рамках реализации краевой целевой программы при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — рассказала Юлия Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году у 292 алтайских женщин на свет появились двойни, у четырех — тройни. Из общего числа родившихся детей 34,4% были первенцами, 36,5% — вторыми, 18,9% — третьими, 6,4% — четвертыми в семьях. Более 76% всех новорожденных появились на свет в зарегистрированном браке.

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