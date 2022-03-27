Берлин, 27 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с генинспектором Бундесвера Эберхардом Цорном возможность закупки системы ПРО Arrow у Израиля, пишет Bild.

(сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons Канцлер Германии Олаф Шольц

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"Радары настолько мощные, что защитный щит может накрыть также Румынию, Польшу или страны Балтии. Соседям придется только купить ракеты Arrow 3, радарное изображение поставляет Германия», — отмечает Bild.

Такая покупка обойдется ФРГ в 2 млрд евро, система может быть введена в эксплуатацию в 2025 г.