Калачинск, Омская область, 27 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В городе Калачинск Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме, в результате которого пострадали два человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Якутск.рф Огонь

По данным следствия, рано утром 26 марта в частном двухквартирном доме взорвался газовый котёл, после чего начался пожар. Находившиеся в доме 50-летняя женщина и её 14-летняя дочь получили ожоги 90% тела.

«Потерпевшие госпитализированы, находятся в реанимации. Супруг женщины в момент происшествия находился на работе, старшая дочь — у знакомых. Дом сгорел полностью», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи осмотрели место происшествия, а также провели обыски в обслуживающей газовое оборудование организации.

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