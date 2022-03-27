Москва, , 08:27 — REGNUM Экземпляр сценария фильма «Солярис», которым пользовался режиссёр картины Андрей Тарковский, продан на аукционе за 5,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аукционного дома «Литфонд».

Андрей Тарковский на съемках фильма «Солярис»

Торги были приурочены к 90-летию со дня рождения режиссёра. Главным лотом стал экземпляр фильма «Солярис» с правками Тарковского. В этом сценарии режиссёр делал отметки о постановке того или иного кадра, расписывал творческое решение каждой сцены.

Ранее этот экземпляр сценария хранился у помощницы Тарковского Светланы Рыкаловой. Первоначальная цена лота составляла 1 млн рублей, в ходе торгов цена выросла в 5,5 раз.

Научно-фантастическая драма Андрея Тарковского «Солярис» по мотивам одноимённого романа Станислава Лема вышла в 1972 году. Картина стала обладателем специального Гран-при Каннского кинофестиваля.