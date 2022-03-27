Иркутск, , 08:26 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Иркутской области известило 27 марта о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Любы Воронцовой и ее поиски. Подробности сообщает телеграм-канал ведомства.

Поиски 23.mchs.gov.ru

В поисковых мероприятиях принимают участие сотрудники Следственного управления, следователи-криминалисты Центрального аппарата, сотрудники ГУ МВД и ГУ МЧС России по Иркутской области. Задействованы специальные технические средства, беспилотный летательный аппарат, аэролодки. Согласован полет вертолета.

В связи с наличием в социальных сетях противоречивой и недостоверной информации обращаем внимание, что местонахождение несовершеннолетней до настоящего времени не установлено.

В случае обнаружения подростка Следственное управление обязательно проинформирует общественность.

Как сообщало ИА REGNUM, Люба Воронцова 18 марта ушла в школу и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Оперативники выяснили, что на уроках ее не было. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что вечером того же дня восьмиклассница находилась в районе мемориала «Вечный огонь», откуда направилась к памятнику Якова Похабова.

Далее, маршрут движения несовершеннолетней заканчивается в районе набережной.

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