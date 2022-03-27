Томск, 27 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Томской области по состоянию на 1 марта просроченная задолженность по заработной плате составила 4 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, это на 0,5 тыс. рублей или на 13% больше, чем месяцем ранее.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Всего работникам не выплатили зарплату три организации, расположенные на территории Томска. Как отмечается, причиной этого стало отсутствие у предприятия собственных средств.

«Наибольшая сумма задолженности, 2,3 млн. рублей (57,4%), приходилась на предприятие, предоставляющее услуги в области добычи нефти и природного газа, где сумма задолженности на одного работника составила 66,1 тыс. рублей», — уточнили в службе статистики.