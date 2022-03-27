Сорочинск, Оренбургская область, , 08:20 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области 19-летний гражданин набрал микрозаймов и затем заявил в полицию, что их оформили без его ведома. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кредит

Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Общая сумма взятых им денег составила 27 тыс. рублей. Он их не возвращал и ему стали звонить сотрудники организации, выдавшей средства. Тогда он заявил в полицию о том, что в январе у него якобы украли телефон с персональными данными и неизвестные оформили займы на его имя.

В ходе проверки было установлено, что этот гражданин лжёт. Теперь за заведомо ложный донос ему грозит два года лишения свободы.