Варшава, 27 марта 2022, 08:18 — REGNUM Политика Венгрии в отношении России «дорого ей обойдется», заявил президент Польши Анджей Дуда.
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По его словам, он не понимает позицию премьер-министра Виктора Орбана в сложившейся ситуации на Украине.
«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», — отметил Дуда в эфире TVN24.
Он считает, что Орбан — «в сложном положении» из-за энергетической зависимости от РФ, и заключил, что с ней столкнулись и другие европейские страны, но это не помешало им передать оружие Киеву.
Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне. Так ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского.
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