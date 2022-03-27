Варшава, 27 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Политика Венгрии в отношении России «дорого ей обойдется», заявил президент Польши Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

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По его словам, он не понимает позицию премьер-министра Виктора Орбана в сложившейся ситуации на Украине.

«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», — отметил Дуда в эфире TVN24.

Он считает, что Орбан — «в сложном положении» из-за энергетической зависимости от РФ, и заключил, что с ней столкнулись и другие европейские страны, но это не помешало им передать оружие Киеву.

Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне. Так ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского.