Назарово, Красноярский край, 27 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В городе Назарово Красноярского края следователи организовали проверку по факту получения обширных ожогов тела семилетним ребёнком. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, мальчик поступил в больницу 26 марта.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Сгоревшая кладовка

Предварительно установлено, что с 25 марта он находился в гостях у бабушки и дедушки. Вечером 26 марта он взял спички и заперся в кладовке и поджёг находившиеся там вещи.

«Заметив распространение дыма из кладовки, дедушка вскрыл дверь и вытащил внука. Мальчик с 98% ожогов кожного покрова тела доставлен в КГБУЗ «Назаровская районная больница», ему оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.