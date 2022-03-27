Донецк, , 08:09 — REGNUM ВСУ обстреляли Минеральное из крупнокалиберных пулеметов. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 10 мин калибром 120 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 9 мин.

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