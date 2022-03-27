Москва, , 08:04 — REGNUM 27 марта отмечается День войск национальной гвардии РФ, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 г.

Росгвардия Rosgvard.ru

В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск МВД России, на основе которых созданы войска национальной гвардии РФ, предназначенные для поддержания правопорядка, охраны важнейших объектов, обеспечения внутренней безопасности.

Общепризнанной датой рождения вооруженных формирований армейского типа, обеспечивающих внутреннюю безопасность России, является 27 марта (по старому стилю) 1811 г. Тогда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы, из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи.