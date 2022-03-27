Москва, 1 ноября, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав ребенка Анна Кузнецова выразила свое возмущение проявленной сотрудниками детского сада халатностью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

«Последнее время новости из детских садов как сводки с войны… То ребёнка душат на веранде детсада, то дети избивают ребёнка во время прогулки, теперь убийство. Горе у родителей, шок и потрясение многих… Как оправиться от потери ребёнка, как детям снова переступить порог этого учреждения в Нарьян-Маре? — написала омбудсмен в соцсети «ВКонтакте». — Элементарная халатность, расслабленность или отсутствие нормативного регулирования? В любом случае невозможно написать закон, который гарантирует его исполнение! Но! Человек открывает дверь преступнику, человек не смотрит или разрешает на глазах избивать ребёнка…»

Анна Кузнецова сообщила, что будет следить за ходом расследования, и выразила надежду, что все виновные будут наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 31 октября во время тихого часа охранник детского сада «Сказка» открыл дверь вооруженному ножом мужчине, приняв его за одного из родителей. Преступник поднялся на третий этаж и зарезал спящего шестилетнего мальчика. Злоумышленник арестован, ведется следствие.