Москва, 27 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В России участились случаи использовании мошеннических схем, связанных с темой дефицита некоторых товаров. Об этом рассказал эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев 27 марта РИА Новости.

Телефонный мошенник

Эксперт отметил, что в последние дни возник активный спрос на некоторые товары, включая лекарства, запасные части для автомобилей и комплектующие для компьютеров. Этим поспешили воспользоваться мошенники.

Дмитриев объяснил, что злоумышленники могут предлагать несуществующие товары в интернет-магазинах, сообщениях в мессенджерах и социальных сетях. При общении мошенники могут представляться, например, дилерами известных брендов.

Далее мошенники предлагают потенциальной жертве перейти по предлагаемой ссылки для оформления покупки. Ссылка ведёт на поддельный сайт интернет-магазина, который используется для получения доступа к финансовым данным. Эксперт добавил, что подобные схемы применяются и мошенниками, предлагающими оформить кредиты по низким ставкам.

Для защиты от мошеннических действий Дмитриев порекомендовал не переходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных адресатов. Также нельзя совершать никаких действий с банковской картой под диктовку телефонного собеседника.