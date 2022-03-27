Берлин, 27 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Животноводы ФРГ осудили своего министра сельского хозяйства Джема Оздемира за призыв не есть мясо «назло Путину».

(сс) RitaE Мясо

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В Союзе мясной промышленности эти требования сочли контрпродуктивными, передает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В организации считают, что Оздемир занял сомнительную позицию:

«Как можно объяснить людям, что, если они лично откажутся от мяса, это поможет в урегулировании конфликта на Украине».

Вместе с тем Союз фермеров ФРГ прогнозирует в Германии значительное увеличение стоимости продуктов.

Ранее слова Оздемира о том, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против Путина», подняли на смех в соцсетях.